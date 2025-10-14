Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Погода действительно бьёт по организму: врачи назвали самые опасные перепады

Изменения погоды напрямую влияют на самочувствие человека, особенно если речь идет о метеозависимых или пожилых людях. Об этом в беседе с Pravda. Ru рассказала метеоролог агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По её словам, колебания давления, влажности и температуры отражаются на организме, вызывая усталость, головные боли и нарушения сна. Особенно тяжело переносятся резкие перепады — зимние оттепели или внезапные летние похолодания.

Эксперт подчеркнула, что неблагоприятные погодные условия часто усиливаются магнитными бурями, поэтому людям с хроническими болезнями стоит заранее консультироваться с врачом и принимать профилактические меры.

По словам Поздняковой, адаптироваться к переменам можно с помощью простых привычек: закаливания, контрастного душа, ванн с хвойными экстрактами и витаминных напитков с лимоном, шиповником или облепихой. Эти методы помогают укрепить иммунитет, повысить устойчивость к стрессу и сохранить бодрость даже в периоды погодных перепадов.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
