Домашний арест не помеха: как Аглая Тарасова планирует выступления на корпоративах

Правда ТВ

Глава ФПБК Виталий Бородин сообщил о необычной ситуации с актрисой Аглаей Тарасовой, находящейся под домашним арестом.

По его данным, помощница артистки продолжает вести переговоры о её выступлениях на корпоративных мероприятиях в ноябре.

В своём Telegram-канале Бородин опубликовал переписку с менеджером Тарасовой. В диалоге представитель актрисы указала стоимость часа ведения свадьбы — от 3 миллионов рублей.

При этом конкретные даты выступления назвать не смогли.

"Пока суд решает судьбу Аглаи Тарасовой, она видимо уверена в своей свободе и уже планирует своё время после 3 ноября", — прокомментировал ситуацию Бородин.

На просьбу сориентировать по свободным датам помощница ответила: "Вы новости вообще читаете?"

Напомним, Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово за нарушение законодательства о наркотических средствах. В отношении актрисы возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.