Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Вызов из отпуска может обернуться штрафами: работодатель рискует больше всех

Правда ТВ

Отозвать сотрудника из отпуска без его согласия нельзя — это прямое нарушение трудового законодательства, напомнил в беседе с NewsInfo заместитель декана юрфака Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов. Работодатель может лишь попросить вернуться к работе, но решение остаётся за самим работником.

По словам эксперта, подобные просьбы допустимы только в экстренных ситуациях — например, при аварии, пожаре, поломке оборудования или необходимости срочно заменить заболевшего коллегу. Если сотрудник согласен, оформляется процедура отзыва, а оставшиеся дни отдыха он может использовать позже или перенести на следующий год.

Если же работник отказывается выходить, отпуск продолжается в обычном порядке. Издание приказа о его "вызове" без согласия сотрудника повлечёт для работодателя санкции и разбирательства. Панкратов добавил, что важно не только знать свои права, но и сохранять корректные отношения с начальством: "Главное — говорить спокойно и уважительно. Тогда даже спорные ситуации можно решить без конфликтов".

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.