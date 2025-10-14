Вызов из отпуска может обернуться штрафами: работодатель рискует больше всех

Отозвать сотрудника из отпуска без его согласия нельзя — это прямое нарушение трудового законодательства, напомнил в беседе с NewsInfo заместитель декана юрфака Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов. Работодатель может лишь попросить вернуться к работе, но решение остаётся за самим работником.

По словам эксперта, подобные просьбы допустимы только в экстренных ситуациях — например, при аварии, пожаре, поломке оборудования или необходимости срочно заменить заболевшего коллегу. Если сотрудник согласен, оформляется процедура отзыва, а оставшиеся дни отдыха он может использовать позже или перенести на следующий год.

Если же работник отказывается выходить, отпуск продолжается в обычном порядке. Издание приказа о его "вызове" без согласия сотрудника повлечёт для работодателя санкции и разбирательства. Панкратов добавил, что важно не только знать свои права, но и сохранять корректные отношения с начальством: "Главное — говорить спокойно и уважительно. Тогда даже спорные ситуации можно решить без конфликтов".