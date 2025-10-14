Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Шина может взорваться на ходу: вот что убивает её быстрее всего

1:18
Правда ТВ

Агрессивная манера вождения — одна из главных причин быстрого износа автомобильных шин, рассказал в интервью Pravda. Ru автоэксперт и инструктор по контраварийному вождению Егор Васильев. По его словам, частые резкие старты, торможения и активное прохождение поворотов приводят к повреждению внешних рёбер и боковин, ухудшают сцепление с дорогой и снижают управляемость машины.

Не меньший вред шинам наносят удары о ямы, люки и неровности, особенно при движении на высокой скорости. Такие нагрузки вызывают разрывы нитей корда и появление грыж, что делает дальнейшую эксплуатацию колеса небезопасной.

Ещё один фактор — неправильное давление. Недокачанные шины изнашиваются изнутри, теряют герметичность и могут лопнуть, а перекачанные быстрее стирают центральную часть протектора и ухудшают устойчивость автомобиля.

Эксперт напомнил, что признаком необходимости замены служат грыжи, трещины и износ протектора ниже допустимого уровня. По словам Васильева, не стоит ждать критического состояния — своевременная замена шин напрямую влияет на безопасность и помогает избежать аварий.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Изобретения вместо теорий: почему формулы не вписались в завещание Нобеля
Изобретения вместо теорий: почему формулы не вписались в завещание Нобеля
ФНС отслеживает регулярные поступления: даже мелкие суммы привлекают внимание
ФНС отслеживает регулярные поступления: даже мелкие суммы привлекают внимание
Вынужденное решение Апиной: что привело певицу к суррогатному материнству после 9 лет борьбы
Вынужденное решение Апиной: что привело певицу к суррогатному материнству после 9 лет борьбы
Тревога в Букингемском дворце: ухудшающееся состояние Карла III и срочная подготовка преемника
Тревога в Букингемском дворце: ухудшающееся состояние Карла III и срочная подготовка преемника
Глубокая лужа может утопить двигатель за секунды — водителям рассказали, что делать
Глубокая лужа может утопить двигатель за секунды — водителям рассказали, что делать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.