Шина может взорваться на ходу: вот что убивает её быстрее всего

Агрессивная манера вождения — одна из главных причин быстрого износа автомобильных шин, рассказал в интервью Pravda. Ru автоэксперт и инструктор по контраварийному вождению Егор Васильев. По его словам, частые резкие старты, торможения и активное прохождение поворотов приводят к повреждению внешних рёбер и боковин, ухудшают сцепление с дорогой и снижают управляемость машины.

Не меньший вред шинам наносят удары о ямы, люки и неровности, особенно при движении на высокой скорости. Такие нагрузки вызывают разрывы нитей корда и появление грыж, что делает дальнейшую эксплуатацию колеса небезопасной.

Ещё один фактор — неправильное давление. Недокачанные шины изнашиваются изнутри, теряют герметичность и могут лопнуть, а перекачанные быстрее стирают центральную часть протектора и ухудшают устойчивость автомобиля.

Эксперт напомнил, что признаком необходимости замены служат грыжи, трещины и износ протектора ниже допустимого уровня. По словам Васильева, не стоит ждать критического состояния — своевременная замена шин напрямую влияет на безопасность и помогает избежать аварий.