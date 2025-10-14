Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Изобретения вместо теорий: почему формулы не вписались в завещание Нобеля

1:26
Правда ТВ

Отсутствие премии Нобеля по математике часто объясняют тем, что Альфред Нобель уделял внимание областям, приносящим немедленную практическую пользу человечеству. В своём завещании он подчеркнул, что награды должны вручаться за "изобретения или открытия", способствующие "величайшему благу для людей". По мнению исследователей Университета Ватерлоо, Нобель мог считать математику слишком теоретической дисциплиной по сравнению с физикой, химией или медициной.

Некоторые историки предполагают, что создавать отдельную премию для математиков не было необходимости — в то время уже существовали престижные награды, учреждённые королём Швеции Оскаром II и математиком Гёстой Миттаг-Леффлером. Эти конкурсы позволяли признать заслуги учёных в области точных наук, делая нобелевскую награду в этой сфере избыточной.

Распространённые легенды о личной вражде между Нобелем и Миттаг-Леффлером, якобы вызванной соперничеством или романтическими историями, опровергнуты историками. Доказательств этому не найдено. Тем не менее математики получили иные формы признания — через Нобелевскую премию по экономике и даже по физике, а также благодаря созданию собственных наград — медали Филдса и премии Абеля, которые сегодня считаются "нобелевскими" эквивалентами в математике.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
ФНС отслеживает регулярные поступления: даже мелкие суммы привлекают внимание
ФНС отслеживает регулярные поступления: даже мелкие суммы привлекают внимание
Вынужденное решение Апиной: что привело певицу к суррогатному материнству после 9 лет борьбы
Вынужденное решение Апиной: что привело певицу к суррогатному материнству после 9 лет борьбы
Тревога в Букингемском дворце: ухудшающееся состояние Карла III и срочная подготовка преемника
Тревога в Букингемском дворце: ухудшающееся состояние Карла III и срочная подготовка преемника
Глубокая лужа может утопить двигатель за секунды — водителям рассказали, что делать
Глубокая лужа может утопить двигатель за секунды — водителям рассказали, что делать
Осенний промах оборачивается трещинами: почему деревья страдают без побелки
Осенний промах оборачивается трещинами: почему деревья страдают без побелки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.