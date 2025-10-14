Изобретения вместо теорий: почему формулы не вписались в завещание Нобеля

Отсутствие премии Нобеля по математике часто объясняют тем, что Альфред Нобель уделял внимание областям, приносящим немедленную практическую пользу человечеству. В своём завещании он подчеркнул, что награды должны вручаться за "изобретения или открытия", способствующие "величайшему благу для людей". По мнению исследователей Университета Ватерлоо, Нобель мог считать математику слишком теоретической дисциплиной по сравнению с физикой, химией или медициной.

Некоторые историки предполагают, что создавать отдельную премию для математиков не было необходимости — в то время уже существовали престижные награды, учреждённые королём Швеции Оскаром II и математиком Гёстой Миттаг-Леффлером. Эти конкурсы позволяли признать заслуги учёных в области точных наук, делая нобелевскую награду в этой сфере избыточной.

Распространённые легенды о личной вражде между Нобелем и Миттаг-Леффлером, якобы вызванной соперничеством или романтическими историями, опровергнуты историками. Доказательств этому не найдено. Тем не менее математики получили иные формы признания — через Нобелевскую премию по экономике и даже по физике, а также благодаря созданию собственных наград — медали Филдса и премии Абеля, которые сегодня считаются "нобелевскими" эквивалентами в математике.