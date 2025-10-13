Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Нерасказанная история: Лазарева* вспомнила о запрещённом проекте с Зеленским

1:13
Правда ТВ

Телеведущая Татьяна Лазарева* рассказала о совместной работе с Владимиром Зеленским. Она призналась, что не помнит его выступлений в КВН, но их пути неоднократно пересекались на телевидении.

Особое внимание Лазарева уделила проекту "Магия", где они работали вместе. Съёмки проходили в период событий на Болотной площади, но программа так и не вышла в эфир на канале "Россия".

"Это была такая мощная история: типа, знаете, звёзды делают фокусы. Её не показали по телевизору", — поделилась Лазарева в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм". 

Проект десятилетней давности был показан на НТВ только после избрания Зеленского президентом в 2019 году.

Телеведущая отметила, что их личные встречи всегда носили дружеский характер.

"Мы с Вовой просто обнимались при встрече", — добавила она, подчеркнув, что не следила целенаправленно за политической карьерой бывшего комика.

* Татьяна Лазарева признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.