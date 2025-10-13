Нерасказанная история: Лазарева* вспомнила о запрещённом проекте с Зеленским

Телеведущая Татьяна Лазарева* рассказала о совместной работе с Владимиром Зеленским. Она призналась, что не помнит его выступлений в КВН, но их пути неоднократно пересекались на телевидении.

Особое внимание Лазарева уделила проекту "Магия", где они работали вместе. Съёмки проходили в период событий на Болотной площади, но программа так и не вышла в эфир на канале "Россия".

"Это была такая мощная история: типа, знаете, звёзды делают фокусы. Её не показали по телевизору", — поделилась Лазарева в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".

Проект десятилетней давности был показан на НТВ только после избрания Зеленского президентом в 2019 году.

Телеведущая отметила, что их личные встречи всегда носили дружеский характер.

"Мы с Вовой просто обнимались при встрече", — добавила она, подчеркнув, что не следила целенаправленно за политической карьерой бывшего комика.

* Татьяна Лазарева признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга