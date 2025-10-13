Фадеев открыл глаза: вот что происходит с нашей эстрадой – горькая правда

Продюсер Максим Фадеев сделал резкое заявление о состоянии отечественной музыкальной индустрии.
В интервью ТАСС он признался, что наблюдение за современной сценой вызывает у него неприятные ощущения.
"Понимаете, сейчас на эстраду смотреть больно. Очень. Потому что настоящих артистов почти не осталось", — заявил Фадеев.
В качестве решения этой проблемы продюсер объявил о создании собственной музыкальной школы. Её программа будет сочетать основы старой советской школы с адаптацией к современным требованиям.
По его словам, это позволит готовить профессионалов в сжатые сроки.
"Чтобы не учиться 25 лет, а за 4-5 лет овладеть мастерством в той или иной музыкальной области", — пояснил Фадеев.
Опыт продюсера, воспитавшего множество звёзд российской сцены, должен лечь в основу нового образовательного проекта.