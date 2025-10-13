Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Фадеев открыл глаза: вот что происходит с нашей эстрадой – горькая правда

Правда ТВ

Продюсер Максим Фадеев сделал резкое заявление о состоянии отечественной музыкальной индустрии.

В интервью ТАСС он признался, что наблюдение за современной сценой вызывает у него неприятные ощущения.

"Понимаете, сейчас на эстраду смотреть больно. Очень. Потому что настоящих артистов почти не осталось", — заявил Фадеев.

В качестве решения этой проблемы продюсер объявил о создании собственной музыкальной школы. Её программа будет сочетать основы старой советской школы с адаптацией к современным требованиям.

По его словам, это позволит готовить профессионалов в сжатые сроки.

"Чтобы не учиться 25 лет, а за 4-5 лет овладеть мастерством в той или иной музыкальной области", — пояснил Фадеев.

Опыт продюсера, воспитавшего множество звёзд российской сцены, должен лечь в основу нового образовательного проекта.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
