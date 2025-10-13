Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Наследство тает? Геннадий Хазанов избавился от элитной недвижимости в Москве

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов реализовал крупный пакет недвижимости в России. Общая стоимость проданных объектов достигла примерно 706 миллионов рублей.

Речь идёт о четырёх объектах в Москве и Подмосковье. В их числе две столичные квартиры на Арбате и Пресне, а также загородный дом в Одинцовском районе.

По информации Life со ссылкой на Shot, после сделок у артиста сохранилась лишь одна квартира в Замоскворечье площадью 39 квадратных метров.

При этом Хазанов остаётся активным предпринимателем. Он продолжает владеть индивидуальным предприятием и пакетом акций ООО "Гидроресурс".

Напомним, что в октябре телеведущий был оштрафован на 1,5 тысячи рублей. Поводом послужило ненадлежащее оформление работников в Московском театре эстрады.

"Представители учреждения заявили, что нарушения связаны с технической ошибкой", — отмечается в сообщении.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
