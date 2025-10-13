Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Испания ввела биометрию для россиян: отпечатки и фото теперь обязательны

1:15
Правда ТВ

С 12 октября для россиян начали действовать новые правила въезда в Испанию. Как сообщили в МИД РФ, теперь при пересечении границы путешественники должны будут сдавать отпечатки пальцев и проходить фотографирование. Эти меры связаны с запуском новой биометрической системы ЕС — EES, которая фиксирует все въезды и выезды граждан из стран, не входящих в Шенгенскую зону.

На первом этапе система заработала в мадридском аэропорту Барахас, а к апрелю 2026 года охватит все пункты пропуска, включая морские и наземные. Вместо привычных штампов в паспортах теперь будут использоваться электронные отметки в базе данных. Биометрические проверки не затронут детей младше 12 лет.

EES внедряется в 25 странах Европейского союза и направлена на борьбу с нелегальной миграцией и злоупотреблениями с личными данными. В МИД России рекомендуют учитывать новые процедуры при планировании поездок. Тем временем Испания уже сократила число записей в визовые центры, что может привести к уменьшению количества выданных виз россиянам.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
