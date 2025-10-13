Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Александр Молочников сделал выбор: почему он не вернётся в Россию

Режиссёр Александр Молочников подтвердил окончательное решение не возвращаться в Россию. Он отметил, что испытывает ностальгию по Петербургу, но профессиональные причины перевешивают.

По словам Молочникова, его творчество больше не соответствует современному российскому контексту. Он высказал мнение, что страна вернулась к своему органичному положению.

"Те 30 лет свободы были чудом или галлюцинациями", — прокомментировал режиссёр в интервью "Би-би-си".

Возвращение он расценивает как шаг назад в профессиональном развитии. Молочников подчеркнул, что его карьера за рубежом динамично развивается.

"Мы получили две премии BAFTA, съездили на нереальный фестиваль в Тель-Авив", — привёл он примеры успеха.

Режиссёр видит главное преимущество в чётких творческих перспективах на Западе. Там есть ощущение продолжения карьеры, которое он больше не связывает с Россией.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
