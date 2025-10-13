Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Россияне побежали за новыми авто до скачка утильсбора — рынок побил рекорд года

1:17
Правда ТВ

Рост продаж новых автомобилей в России в сентябре оказался связан не только с сезонным спросом, но и с реакцией покупателей на новости о скором повышении утилизационного сбора. По данным "Автостата", за месяц реализовано почти 123 тысячи машин — это максимум 2025 года и третий подряд рекордный показатель.

Как пояснил коммерческий директор сети "Прагматика" Александр Шапринский, многие россияне решили купить автомобиль заранее, опасаясь роста цен. Дополнительным стимулом стало укрепление доллара и юаня к рублю. Аналогичного мнения придерживается глава ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич — по его словам, сообщения о подорожании утильсбора на иномарки вызвали всплеск продаж во второй половине сентября.

С 2025 года Минпромторг предлагает рассчитывать утильсбор по мощности двигателя: льготы сохранятся лишь для машин до 160 лошадиных сил. Остальные подорожают — в первую очередь модели Geely, BMW, Toyota, Kia и Hyundai. Эксперты прогнозируют, что спрос останется высоким до ноября, когда новые ставки вступят в силу.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
