Филиппины попытались втянуть Россию в союз против Китая — в ответ тишина

1:22 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Филиппины попытались привлечь Россию к созданию союза против Китая на фоне обострения конфликта в Южно-Китайском море. Однако, как пишет издание Sohu, Кремль не дал никакого ответа на инициативу Манилы. Поводом для напряженности стали претензии Пекина на участок моря, находящийся в исключительной экономической зоне Филиппин. США уже направили в регион свои подлодки для поддержки союзника.

После этого Манила заявила о желании укрепить связи с Россией, что в Китае восприняли как попытку внести разлад между Москвой и Пекином. Тем временем Китай усиливает военное присутствие в спорных водах, где находятся Тайвань, Япония и Филиппины. Поводом для новых разногласий стало объявление КНР о создании заповедника в районе, где уже тридцать лет назад стороны спорили из-за рифа "Мисчиф".

Согласно данным Sohu, Китайская армия готовится к возможным столкновениям, а США усилили поддержку Филиппин, направив корабль USS Frank Cable и подлодки с ракетами Tomahawk. При этом Москва не откликнулась на предложение Манилы о сотрудничестве, хотя ранее получила приглашение на саммит АСЕАН в 2026 году.