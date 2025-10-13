Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Филиппины попытались втянуть Россию в союз против Китая — в ответ тишина

1:22
Правда ТВ

Филиппины попытались привлечь Россию к созданию союза против Китая на фоне обострения конфликта в Южно-Китайском море. Однако, как пишет издание Sohu, Кремль не дал никакого ответа на инициативу Манилы. Поводом для напряженности стали претензии Пекина на участок моря, находящийся в исключительной экономической зоне Филиппин. США уже направили в регион свои подлодки для поддержки союзника.

После этого Манила заявила о желании укрепить связи с Россией, что в Китае восприняли как попытку внести разлад между Москвой и Пекином. Тем временем Китай усиливает военное присутствие в спорных водах, где находятся Тайвань, Япония и Филиппины. Поводом для новых разногласий стало объявление КНР о создании заповедника в районе, где уже тридцать лет назад стороны спорили из-за рифа "Мисчиф".

Согласно данным Sohu, Китайская армия готовится к возможным столкновениям, а США усилили поддержку Филиппин, направив корабль USS Frank Cable и подлодки с ракетами Tomahawk. При этом Москва не откликнулась на предложение Манилы о сотрудничестве, хотя ранее получила приглашение на саммит АСЕАН в 2026 году.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.