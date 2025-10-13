Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Банковские карты поставят на счёт: с декабря хотят ввести жёсткие лимиты для граждан

1:13
Правда ТВ

С декабря 2025 года в России могут появиться ограничения на количество банковских карт, которые может оформить один человек. Об этом сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, планируется разрешить выпускать не более пяти карт в одном банке и максимум двадцать — во всех кредитных организациях страны. Запуск инициативы намечен на конец года.

Аксаков уточнил, что лимиты могут вступить в силу уже в декабре. Изначально обсуждался вариант в десять карт на человека, но в итоге решили сделать систему более гибкой, чтобы не мешать законопослушным гражданам.

Одновременно с ограничениями создадут онлайн-сервис, где можно будет проверить, в каких банках и когда открыты карты. Это, по мнению разработчиков, повысит прозрачность и поможет бороться с мошенниками. По данным Freedom Finance Global, в 2024 году объем украденных средств вырос на 74% и превысил 27 миллиардов рублей — большинство случаев связано с множественными картами и подставными лицами.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.