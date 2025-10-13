Банковские карты поставят на счёт: с декабря хотят ввести жёсткие лимиты для граждан

С декабря 2025 года в России могут появиться ограничения на количество банковских карт, которые может оформить один человек. Об этом сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, планируется разрешить выпускать не более пяти карт в одном банке и максимум двадцать — во всех кредитных организациях страны. Запуск инициативы намечен на конец года.

Аксаков уточнил, что лимиты могут вступить в силу уже в декабре. Изначально обсуждался вариант в десять карт на человека, но в итоге решили сделать систему более гибкой, чтобы не мешать законопослушным гражданам.

Одновременно с ограничениями создадут онлайн-сервис, где можно будет проверить, в каких банках и когда открыты карты. Это, по мнению разработчиков, повысит прозрачность и поможет бороться с мошенниками. По данным Freedom Finance Global, в 2024 году объем украденных средств вырос на 74% и превысил 27 миллиардов рублей — большинство случаев связано с множественными картами и подставными лицами.