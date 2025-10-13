Трамп заговорил о ракетах для Киева — но сначала хочет совещаться с Москвой

Президент США Дональд Трамп заявил, что перед решением о возможных поставках ракет Tomahawk на Украину намерен обсудить этот вопрос с Россией. По его словам, такое обсуждение может потребоваться, прежде чем Вашингтон определится с позицией. Трамп уточнил, что не исключает передачу Киеву этих ракет, если урегулирования конфликта не произойдёт.

Американский лидер рассказал, что уже говорил о поставках с Владимиром Зеленским во время телефонного разговора 11 октября. Обсуждение, по его словам, касалось именно возможности передачи вооружений и условий, при которых это решение может быть принято.

Владимир Путин ранее отмечал, что применение Tomahawk невозможно без участия американских военных, а это стало бы новым витком эскалации между Россией и США. Он подчеркнул, что подобный шаг разрушил бы позитивные тенденции в двусторонних отношениях.