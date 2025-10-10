Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Анна Седокова и таинственный спутник: кто новый мужчина в жизни певицы

1:05
Правда ТВ

Певицу Анну Седокову заметили в романтической обстановке с неизвестным мужчиной. На мероприятии с выступлением Алсу пара танцевала и общалась, однако от съёмок артистка отказалась.

Как выяснилось, спутником Седоковой оказался Андрей Гавриленко. Мужчина занимает должность первого заместителя директора фонда "Инносоциум" — социальной платформы фонда Росконгресс.

Гавриленко ранее работал в сфере спортивного туризма и организации гонок. По информации Super.ru, он имеет образование в области политологии и проживал в нескольких городах, включая Лондон.

В социальных сетях мужчина демонстрирует разнообразные увлечения — от экстремальных видов спорта до биатлона. Его активность в соцсетях соответствует образу современного профессионала.

Напомним, в последнее время поклонники замечали изменения в личной жизни Седоковой. Певица регулярно получала роскошные букеты, хотя сама отрицала слухи о новых отношениях.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
