Мария Кончаловская объявила о разводе: почему распался брак дочери Толкалиной и Кончаловского

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария сообщила о расторжении брака с Никитой Кузьминым. Заявление она сделала на премьере сериала своего деда Андрея Кончаловского.
"Мы пришли к этому решению обоюдно, без скандалов. Ранний брак — молочный муж выпал", — пояснила Мария журналистам.
Как стало известно Woman.ru, пара уже подала соответствующее заявление.
Причиной разрыва стали расхождения в жизненных планах. Кузьмин планировал переезд за границу и часто ездил в командировки, чего Мария не приняла.
"Мы были красивой парой, но со временем ценности стали расходиться", — призналась дочь знаменитых родителей.
При этом её сердце уже не свободно — новый избранник работает в той же сфере и старше неё.
Напомним, брак Марии и Никиты Кузьмина длился пять лет. Свадьба состоялась в 2020 году, когда невесте было 19 лет.