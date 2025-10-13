Владельцы кошек реже переживают инфаркты — это подтвердили сразу два исследования

Взаимодействие с кошками может укреплять здоровье сердца, утверждает кардиолог Мариано Наполи. По его словам, общение с этими животными снижает уровень стресса, нормализует давление и замедляет сердечный ритм. Такие эффекты врачи называют кардиопротекторными — они поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и уменьшают нагрузку на организм.

Подтверждение этому дали и исследования учёных из Университета Миннесоты. Исследователи выяснили, что у владельцев кошек ниже риск сердечного приступа, а при уже случившемся инфаркте вероятность летального исхода заметно меньше. Учёные связывают это с эмоциональной разрядкой, которая возникает при контакте с животным, и с чувством спокойствия, помогающим стабилизировать работу сердца.

Кардиологи напоминают: забота о сердце включает не только лекарства и питание, но и управление стрессом. Ранее специалист Хосе Абельян советовал не ходить в магазин голодным, чтобы не тянуться к вредной еде, которая усиливает нагрузки на сосуды и ускоряет развитие заболеваний.