Эти привычные продукты сводят диету на нет — врач назвала главных виновников

Некоторые продукты способны сорвать процесс похудения, даже если есть их понемногу. Врач-терапевт Маргарита Белоусова подчёркивает: колбасы и сосиски почти всегда ведут к набору веса из-за высокой калорийности и жиров. К скрытым врагам также относятся кетчуп и другие соусы с сахаром — они вызывают быстрый голод и провоцируют переедание. Под запретом и быстрые углеводы: сладкая газировка, выпечка, конфеты.

Эксперт отмечает, что фастфуд, чипсы и жирные продукты задерживают прогресс, а алкоголь добавляет лишние калории и ухудшает здоровье. Даже полезная еда может мешать снижению веса, если переборщить: в горсти орехов — около двухсот калорий, в авокадо — сто шестьдесят на сто граммов, а в тёмном шоколаде — до пятисот пятьдесят.

Чтобы похудение было эффективным, врач рекомендует делать упор на белковые продукты: нежирное мясо, рыбу, яйца, бобовые. Сложные углеводы из цельнозернового хлеба и бурого риса дольше дают сытость. Важны овощи, фрукты, зелень, вода, движение и полноценный сон.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
