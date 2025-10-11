Анджелина Джоли против Брэда Питта: какие новые подробности развода раскрыла актриса в суде

Анджелина Джоли представила развёрнутые объяснения в рамках судебного процесса с Брэдом Питтом о винодельне Château Miraval.

Актриса описала эмоциональную нагрузку событий, приведших к разводу.

"События, которые привели к необходимости расстаться с бывшим мужем, были эмоционально тяжёлыми для меня и наших детей", — указала Джоли в документах.

После развода актриса оставила Питту право проживания в общих домах без компенсации. Она также объяснила финансовые причины продажи своей доли в винодельне.

"Я была очень обеспокоена здоровьем наших детей и отказалась от работы на два года", — добавила Джоли.

В завершение актриса потребовала от Питта компенсацию судебных издержек в размере 33 тысяч долларов. Судебный процесс между бывшими супругами продолжается с 2016 года.