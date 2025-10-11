ИИ стал уликой: за противоправные запросы могут лишить свободы на срок до 15 лет

Юрист Александр Хаминский предупреждает: использование искусственного интеллекта в противоправных целях может закончиться уголовным делом. По его словам, за создание дипфейков, попытки узнать через нейросеть способы тяжких преступлений или вмешательство в информационные системы может грозить лишение свободы от пяти до пятнадцати лет. Минцифры уже подготовило законопроект, где ИИ фигурирует как инструмент при кражах, мошенничестве, вымогательстве и киберпреступлениях.

Хаминский поясняет: сам запрос, например о терактах или оружии, ещё не считается нарушением. Но если его сопровождают иные действия, это может быть расценено как подготовка к преступлению. В таких случаях силовики вправе проводить обыски, изымать технику и анализировать переписку, в том числе с ИИ-сервисами.

На этом фоне растёт интерес к отечественным платформам. IT-эксперт Анастасия Бастрыкина отмечает, что российские нейросети удобнее для пользователей: они не требуют VPN, лучше понимают русский язык и становятся всё более точными в прикладных задачах.