Допналог на импорт ударит по кошелькам: цены вырастут и на свои, и на чужие товары

1:15
Правда ТВ

Введение дополнительного налога на иностранные товары может ударить по кошельку покупателей. Экономист Никита Масленников считает, что издержки неизбежно переложат на потребителя. Даже если прямо запретить рост цен на импорт, магазины могут компенсировать потери за счёт российских товаров. А многие продавцы всё равно поднимут стоимость и зарубежной продукции, что подтолкнёт к подорожанию отечественных аналогов.

Эксперт подчёркивает: избежать цепной реакции почти невозможно. Чтобы не нанести вред рынку, любые новые пошлины нужно применять гибко, оценивая ситуацию по странам и объёмам их поставок. Если иностранный импорт реально угрожает российской промышленности, тогда повышение тарифов может быть оправданным, но ограниченным по масштабу.

На фоне этих предложений звучит и другая критика. Глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предупреждает, что идея брать НДС с зарубежных товаров на маркетплейсах лишит граждан возможности экономить. При постоянной инфляции, отмечает он, доступные варианты покупок жизненно важны для значительной части россиян.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
