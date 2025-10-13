Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Россиянам назвали размер пенсии без нужды и долгов — он втрое выше среднего дохода

1:15
Правда ТВ

Экономист Лидия Мазур заявила, что для комфортной жизни россиянам нужна пенсия выше 93 тысяч рублей в месяц. По её словам, эта сумма основана на стоимости фиксированного потребительского набора — около тридцати одной тысячи рублей. Эксперт считает, что пожилому человеку необходимо как минимум три таких набора, чтобы покрывать базовые нужды, бытовые расходы и непредвиденные платежи.

При этом Мазур подчёркивает, что достичь такого уровня выплат можно только при росте официальных зарплат и сокращении теневой экономики. Без расширения налогооблагаемой базы и стабильных поступлений в бюджет пенсионная система не сможет обеспечивать граждан на желаемом уровне. Она также напоминает, что многие россияне до сих пор получают часть доходов "в конвертах", что снижает их будущие пенсионные начисления.

Среди препятствий специалист называет низкую финансовую грамотность и высокую инфляцию, которая обесценивает накопления. На фоне этих обсуждений в Госдуме вновь заговорили о перерасчёте выплат для работающих пенсионеров и поиске способов укрепления пенсионного фонда.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
