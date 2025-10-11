Земля стала отражать меньше солнца: учёные фиксируют ускорение потепления

Учёные NASA фиксируют тревожную тенденцию: Земля стала отражать меньше солнечного света и всё активнее поглощает тепло. Спутниковые наблюдения почти за двадцать лет показывают, что особенно заметно это в северном полушарии. Исследование под руководством Нормана Лоэба с использованием системы CERES выявило растущий энергетический дисбаланс: север задерживает на треть ватта больше на квадратный метр каждый десяток лет по сравнению с югом.

Основные причины — сокращение льда и снега в Арктике, которые раньше работали как зеркала, и уменьшение количества аэрозолей в атмосфере. Более чистый воздух отражает меньше света, а тёмная вода и почва быстрее нагреваются. Южное полушарие частично компенсируют вулканы и лесные пожары, но этого недостаточно, чтобы выровнять картину.

Сейчас планета удерживает около 0,83 ватта лишней энергии на каждый квадратный метр по сравнению с началом двухтысячных. Учёные предупреждают: это способно изменить течение океанов, ветровые потоки и ускорить потепление в Европе, Азии и Северной Америке. Мониторинг продолжается, чтобы понять, временное ли это явление или новое климатическое правило.