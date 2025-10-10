Бьёт тревогу: почему Павел Дуров считает, что у человечества почти не осталось времени

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал заявление в свой 41-й день рождения. IT-миллиардер выразил пессимистичный взгляд на будущее цифрового пространства.

Дуров заявил, что не испытывает желания праздновать личную дату. Он связал это с угрозой исчезновения свободного интернета, созданного предыдущим поколением.

"У нашего поколения остаётся всё меньше времени, чтобы спасти бесплатный интернет. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время", — написал предприниматель.

По его оценке, интернет трансформируется из инструмента свободного обмена данными в систему контроля. Дуров упомянул цифровые удостоверения и сканирование сообщений как элементы этой тенденции.

В качестве примеров он привёл политику Великобритании, Австралии и Германии. Основатель Telegram также раскритиковал Францию за уголовные расследования в отношении защитников приватности.

Заявление прозвучало на фоне собственных юридических проблем бизнесмена. Во Франции против Дурова ведётся расследование за отказ сотрудничать с властями, что грозит ему тюремным сроком.