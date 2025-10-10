Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Бьёт тревогу: почему Павел Дуров считает, что у человечества почти не осталось времени

Правда ТВ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал заявление в свой 41-й день рождения. IT-миллиардер выразил пессимистичный взгляд на будущее цифрового пространства.

Дуров заявил, что не испытывает желания праздновать личную дату. Он связал это с угрозой исчезновения свободного интернета, созданного предыдущим поколением.

"У нашего поколения остаётся всё меньше времени, чтобы спасти бесплатный интернет. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время", — написал предприниматель.

По его оценке, интернет трансформируется из инструмента свободного обмена данными в систему контроля. Дуров упомянул цифровые удостоверения и сканирование сообщений как элементы этой тенденции.

В качестве примеров он привёл политику Великобритании, Австралии и Германии. Основатель Telegram также раскритиковал Францию за уголовные расследования в отношении защитников приватности.

Заявление прозвучало на фоне собственных юридических проблем бизнесмена. Во Франции против Дурова ведётся расследование за отказ сотрудничать с властями, что грозит ему тюремным сроком.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Дмитрий Дибров сделал заявление о личной жизни после развода: никаких свиданий и вот почему
Дмитрий Дибров сделал заявление о личной жизни после развода: никаких свиданий и вот почему
Андрей Кончаловский вышел в свет с тростью: почему поклонники забеспокоились о мэтре
Андрей Кончаловский вышел в свет с тростью: почему поклонники забеспокоились о мэтре
Лидия Федосеева-Шукшина в больнице: что известно о состоянии здоровья актрисы
Лидия Федосеева-Шукшина в больнице: что известно о состоянии здоровья актрисы
Дмитрий Дибров вышел в свет после развода: кто сопровождал телеведущего на вечернем мероприятии
Дмитрий Дибров вышел в свет после развода: кто сопровождал телеведущего на вечернем мероприятии
Пеня за коммуналку перестанет копиться до зарплаты: россиянам добавили пять дней
Пеня за коммуналку перестанет копиться до зарплаты: россиянам добавили пять дней
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.