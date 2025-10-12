Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Европе предсказывают миниледниковую эпоху: океанское течение теряет устойчивость

Правда ТВ

Учёные предупреждают: в Северной Атлантике стремительно ослабевает крупная система течений, которая десятилетиями согревала Европу. Речь идёт о субполярном гире — гигантском круговом движении вод южнее Гренландии. Исследователи фиксируют потерю устойчивости ещё с 1950-х годов, и сейчас система приближается к критической точке. Если она рухнет, климат может измениться резко и необратимо.

Этот гир является частью глобальной циркуляции океана и переносит тепло от тропиков к северу, обеспечивая мягкую погоду в Европе и на востоке США. Ослабление потока грозит похолоданием, которое некоторые специалисты называют потенциальной "малой ледниковой эпохой". Подобное уже случалось между XIV и XIX веками: температуры снижались на два градуса, замерзали реки, гибли посевы.

Автор исследования, океанограф Беатрис Арельяно Нава из Университета Эксетера, отмечает, что данные указывают на потерю стабильности в Северной Атлантике. Она подчёркивает: точные сроки перелома неизвестны, но признаки становятся всё тревожнее.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.