Европе предсказывают миниледниковую эпоху: океанское течение теряет устойчивость

Учёные предупреждают: в Северной Атлантике стремительно ослабевает крупная система течений, которая десятилетиями согревала Европу. Речь идёт о субполярном гире — гигантском круговом движении вод южнее Гренландии. Исследователи фиксируют потерю устойчивости ещё с 1950-х годов, и сейчас система приближается к критической точке. Если она рухнет, климат может измениться резко и необратимо.

Этот гир является частью глобальной циркуляции океана и переносит тепло от тропиков к северу, обеспечивая мягкую погоду в Европе и на востоке США. Ослабление потока грозит похолоданием, которое некоторые специалисты называют потенциальной "малой ледниковой эпохой". Подобное уже случалось между XIV и XIX веками: температуры снижались на два градуса, замерзали реки, гибли посевы.

Автор исследования, океанограф Беатрис Арельяно Нава из Университета Эксетера, отмечает, что данные указывают на потерю стабильности в Северной Атлантике. Она подчёркивает: точные сроки перелома неизвестны, но признаки становятся всё тревожнее.