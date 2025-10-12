Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Спутники зафиксировали волну высотой с Триумфальную арку — океан показал настоящий масштаб

Спутники зафиксировали рекордные океанские волны почти 20 метров высотой — сравнимые с Аркой Триумфа в Париже. Это произошло во время шторма Эдди и стало крупнейшим наблюдением из космоса. Ученые подчёркивают, что главную угрозу часто несут не сами штормы, а океанская зыбь — длинные волны, уходящие от эпицентра на тысячи километров и обрушивающиеся на берега, где непогоды даже не было.

Исследователи объединили данные нового спутника SWOT с архивами проекта CCI Sea State, где собраны измерения с 1991 года. Информация со спутников Copernicus Sentinel, CryoSat, CFOSAT и других позволила проследить, как волны от шторма Эдди 21 декабря 2024 года разошлись на 24 тысячи километров — от северной части Тихого океана через пролив Дрейка до тропической Атлантики.

Учёные пересмотрели и расчёты энергии волн. Ранее считалось, что самые длинные волны несут основной удар, но новые данные показали: больше энергии сосредоточено в пиковых штормовых гребнях. Самым мощным эпизодом за последние 34 года признан январь 2014 года, когда шторм Геркулес породил 23-метровые волны и разрушения от Марокко до Ирландии. Команда под руководством Фабриса Ардюэна считает, что такие наблюдения помогут точнее прогнозировать последствия штормов, защищать побережья и корректировать климатические модели.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
