Мозг подаёт сигналы старения задолго до диагноза — как распознать первые звоночки

Первые возрастные изменения мозга могут проявляться незаметно, но игнорировать их нельзя. Невролог Наталья Суворинова отмечает, что даже лёгкая забывчивость, рассеянность или снижение концентрации могут сигнализировать о начале быстрого старения нервной системы. Если привычные дела требуют больше усилий или выполнение обычных задач стало утомлять, это повод задуматься о здоровье мозга.

Эксперт подчёркивает, что образ жизни напрямую влияет на скорость когнитивных изменений. Отказ от вредных привычек, полноценный сон, сбалансированное питание и регулярный отдых помогают замедлить возрастные процессы. Однако заниматься самодиагностикой опасно. Нарушения памяти и внимания нередко связаны не только с неврологией, но и с болезнями сердца, печени, почек или ЖКТ. Поэтому важно рассматривать организм в целом.

При появлении настораживающих симптомов врач советует начинать с визита к терапевту и базовых анализов — от крови до ЭКГ. Это позволит исключить скрытые причины и вовремя обратиться к неврологу, если потребуется. Суворинова подчёркивает: ждать ухудшения не стоит. Лучше проверить себя на раннем этапе, чем пропустить момент, когда помощь могла быть наиболее эффективной.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
