Осень уже в календаре, а сад будто вечнозеленый: растения, которым не страшен мороз

Осень вступила в силу, но сад не обязан терять краски — многие растения остаются зелёными до самого снега. Телеведущая и цветовод Татьяна Жашкова объясняет, что настоящие чемпионы холодного сезона — вечнозелёные культуры. Хвойные, рододендроны, барбарисы и гортензии формируют фон, а гейхеры с гибридами гейхерелл остаются декоративными даже после первых заморозков.

Эксперт отмечает, что есть и менее очевидные, но выносливые виды. Например, живучки легко восстанавливаются после холодов и продолжают расти, будто ничего не произошло. Морозники высотой до сорока сантиметров не сбрасывают зелень даже зимой и уходят под снег в полном убранстве. Горянки тоже держатся стойко и сохраняют окраску, создавая акценты на клумбах.

Не отстают и декоративные злаки. Веники, мискантусы и просо остаются зелёными до первых серьёзных морозов, сохраняя яркость и структуру. А вот девичий виноград в это время уже сбрасывает листья и вернётся к жизни только с весенним потеплением. По словам Жашковой, правильно подобранные растения позволяют саду выглядеть свежо и живо даже в октябре.