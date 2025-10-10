Екатерина Волкова против зятя: почему актриса готова подать в суд за право видеть внуков

Актриса Екатерина Волкова заявила о серьёзном семейном конфликте, связанном с общением с внуками. По словам звезды, зять запрещает ей видеться с дочерью и тремя детьми.

Волкова рассказала StarHit, что не может нянчиться с внуками из-за условий, поставленных семьёй дочери. Среди ограничений — запрет на публикацию совместных фотографий в социальных сетях.

"Пока не дают с ними нянчиться — ставят свои условия. Может, в суд буду подавать на устранение препятствий в общении с внуками", — заявила актриса.

Последняя встреча с внуками состоялась летом, а контакт с дочерью Валерией постоянно прерывается. Волкова предположила, что дочь попала под влияние супруга.

"Я в ужасном состоянии от того, что не вижу ни дочери, ни моего любимого внука, который тоже хочет ко мне. Мне кажется, это дикая несправедливость", — поделилась Волкова.

Актриса работает с психологом, чтобы справиться с эмоциональным напряжением. Несмотря на тяжесть ситуации, она надеется на нормализацию отношений в будущем.