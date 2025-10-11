Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ким Чен Ын на сцене с российскими артистами: как прошло выступление Шамана в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил гала-концерт российских деятелей искусства в Пхеньяне. Мероприятие в театре "Мансудэ" было посвящено 80-летию основания Трудовой партии Кореи.

После завершения выступления северокорейский лидер поднялся на сцену. Он выразил признательность российским артистам за их концертную программу.

Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало кадры мероприятия. На фотографиях запечатлён момент личного общения Ким Чен Ына с исполнителем Ярославом Дроновым (Шаман).

Лидер КНДР во время беседы приобнял российского артиста. Это произошло на сцене театра в присутствии других участников концерта.

В августе Дронов уже выступал перед северокорейским лидером. После того выступления артист сравнил свой опыт с рок-концертом.

В нынешнем концерте участвовали коллективы имени Пятницкого, театр "Тодес" и ансамбль Воздушно-космических сил. Мероприятие прошло при участии официальных лиц двух стран.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
