Дмитрий Дибров вышел в свет после развода: кто сопровождал телеведущего на вечернем мероприятии

Правда ТВ

Телеведущий Дмитрий Дибров посетил закрытое мероприятие в Москве в сопровождении молодой спутницы. Его сопровождала 27-летняя певица и преподаватель вокала Анастасия Лущик.

По информации StarHit, пара провела вечер за одним столиком. Завершился вечер совместным танцем Диброва и его спутницы.

Источники издания сообщают о давнем знакомстве пары. Лущик работает в академии Игоря Матвиенко, который, вероятно, и представил её телеведущему.

Ранее в одном из эфиров случайно попала в кадр переписка Диброва. В мессенджере он общался с контактом "Настасья от Игоря Матвиенко" с использованием неформального обращения и сердец.

Напомним, что в сентябре этого года брак Диброва был официально расторгнут. Ранее сообщалось о том, что его супруга ушла к бизнесмену Роману Товстику.