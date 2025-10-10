Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Дмитрий Дибров вышел в свет после развода: кто сопровождал телеведущего на вечернем мероприятии

0:58
Правда ТВ

Телеведущий Дмитрий Дибров посетил закрытое мероприятие в Москве в сопровождении молодой спутницы. Его сопровождала 27-летняя певица и преподаватель вокала Анастасия Лущик.

По информации StarHit, пара провела вечер за одним столиком. Завершился вечер совместным танцем Диброва и его спутницы.

Источники издания сообщают о давнем знакомстве пары. Лущик работает в академии Игоря Матвиенко, который, вероятно, и представил её телеведущему.

Ранее в одном из эфиров случайно попала в кадр переписка Диброва. В мессенджере он общался с контактом "Настасья от Игоря Матвиенко" с использованием неформального обращения и сердец.

Напомним, что в сентябре этого года брак Диброва был официально расторгнут. Ранее сообщалось о том, что его супруга ушла к бизнесмену Роману Товстику.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.