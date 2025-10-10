Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Минус 25 от Мурманска до Краснодара — Газпром готовится к экстремальному сценарию

1:24
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что по долгосрочным прогнозам Европу и Россию может ждать аномально холодная зима. По его словам, такие периоды случаются примерно раз в 20 лет, и с точки зрения климатического цикла следующий подобный этап уже близок. Он напомнил, что холодные зимы бывают раз в десятилетие, но особо суровые — лишь дважды за сорок лет.

Миллер отметил, что при наступлении такой зимы температура может опуститься до минус 25 градусов по всей европейской части России — от Мурманска до Краснодарского края. При этом он подчеркнул, что суровые сезоны никак не зависят от предыдущих: перед ними может быть и тёплая, и практически бесснежная зима, что подтверждают архивные данные за последние 100-150 лет.

Он также связал попытки ослабить "Газпром" в 1990-е годы с рисками прохождения осенне-зимнего периода. По его словам, компанию хотели лишить стратегической роли, но именно обеспечение страны газом в холодное время остаётся её ключевой миссией. Миллер добавил, что работа корпорации позволяет гражданам проходить зиму, "не замечая" климатических испытаний, несмотря на экономические задачи и требования эффективности.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
