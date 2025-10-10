Слухи об отключении интернета дошли до министерства — реакция последовала сразу

Минцифры официально опровергло сообщения о якобы планируемом отключении интернета в России по выходным. Ведомство подчеркнуло, что распространяемые в мессенджерах сообщения, оформленные будто бы от имени его пресс-службы, не имеют отношения к действительности. Такие вбросы признаны фейком.

Министерство заявило, что никаких ограничений доступа не готовится, а все виды связи работают в штатном режиме. Речь идет о фиксированном, мобильном и спутниковом интернете, при этом в регионах учитываются вопросы безопасности, что не влияет на работу сетей. Подчёркивается, что обсуждения сценария отключения даже не ведётся.

В ведомстве напомнили: доверять стоит только проверенным каналам. Актуальную информацию публикуют на официальном сайте Минцифры, а также в его аккаунтах в Max и Telegram. Граждан призвали не реагировать на неподтверждённые сообщения и не распространять слухи, которые могут вызвать тревогу и панику.