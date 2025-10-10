Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Слухи об отключении интернета дошли до министерства — реакция последовала сразу

1:03
Правда ТВ

Минцифры официально опровергло сообщения о якобы планируемом отключении интернета в России по выходным. Ведомство подчеркнуло, что распространяемые в мессенджерах сообщения, оформленные будто бы от имени его пресс-службы, не имеют отношения к действительности. Такие вбросы признаны фейком.

Министерство заявило, что никаких ограничений доступа не готовится, а все виды связи работают в штатном режиме. Речь идет о фиксированном, мобильном и спутниковом интернете, при этом в регионах учитываются вопросы безопасности, что не влияет на работу сетей. Подчёркивается, что обсуждения сценария отключения даже не ведётся.

В ведомстве напомнили: доверять стоит только проверенным каналам. Актуальную информацию публикуют на официальном сайте Минцифры, а также в его аккаунтах в Max и Telegram. Граждан призвали не реагировать на неподтверждённые сообщения и не распространять слухи, которые могут вызвать тревогу и панику.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Минус 25 от Мурманска до Краснодара — Газпром готовится к экстремальному сценарию
Минус 25 от Мурманска до Краснодара — Газпром готовится к экстремальному сценарию
США хотят перекрыть Китаю небо над Россией — обострение набирает высоту
США хотят перекрыть Китаю небо над Россией — обострение набирает высоту
Всего две квитанции без оплаты — и вы уже в списке должников: как избежать удара по кошельку
Всего две квитанции без оплаты — и вы уже в списке должников: как избежать удара по кошельку
Инфекция приходит вместе с обувью: как одна ошибка лишает питомца шанса выжить
Инфекция приходит вместе с обувью: как одна ошибка лишает питомца шанса выжить
Побочный эффект от популярного укола для похудения удалось устранить — результат удивил медиков
Побочный эффект от популярного укола для похудения удалось устранить — результат удивил медиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.