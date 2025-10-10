Пеня за коммуналку перестанет копиться до зарплаты: россиянам добавили пять дней

В России меняют срок оплаты коммунальных услуг: с 1 марта 2026 года крайняя дата внесения платежей переносится с 10-го на 15-е число месяца. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Инициатива направлена на то, чтобы сделать процесс оплаты удобнее для граждан и снизить количество просрочек, которые возникают не по вине жильцов.

По словам депутата, большинство россиян получают зарплату как раз в период с 10-го по 15-е число. Сегодня многие сталкиваются с ситуацией, когда квитанции нужно оплатить до того, как поступят деньги. В результате даже при добросовестном отношении начинают начисляться штрафы и пени, хотя реальной задолженности человек не планировал допускать. Жалобы на такую несправедливость поступали регулярно.

Перенос срока должен снять проблему несоответствия между датой выплат и обязательствами по коммуналке. Законодатели рассчитывают, что это снизит число задолженностей и уменьшит конфликтные ситуации с управляющими организациями. Переход на новую систему даст людям больше времени и уберёт риск наказания за формальную просрочку, которую создавал график работы, а не нежелание платить.