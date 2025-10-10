США хотят перекрыть Китаю небо над Россией — обострение набирает высоту

Администрация Дональда Трампа выступила с инициативой запретить китайским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России при выполнении рейсов в США и обратно. Об этом пишет агентство Reuters. Причина в том, что китайские перевозчики продолжают свободно летать над российской территорией, тогда как американским компаниям такие маршруты закрыты по решению Вашингтона. В США считают, что это создаёт неравные условия и даёт КНР конкурентное преимущество на трансконтинентальных направлениях.

Американские авиакомпании уже давно жалуются на сложившуюся ситуацию. Из-за запрета на перелёты через Россию их маршруты удлиняются, возрастают расходы на топливо и логистику, снижается привлекательность для пассажиров. На этом фоне китайские перевозчики сохраняют более короткие маршруты и экономят ресурсы, что вызывает раздражение у американских операторов и усиливает давление на Белый дом.

Тем временем Россия продолжает развивать собственные соглашения с иностранными партнёрами. Недавно Министерство транспорта РФ одобрило для Air Serbia полёты в Китай через российское воздушное пространство. В маршрутную таблицу включили Шанхай в рамках двустороннего соглашения. Москва таким образом показывает, что готова расширять сотрудничество с теми, кто не присоединяется к ограничениям и строит логистику без оглядки на политические споры.