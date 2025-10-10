Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Нобель за ракеты: в Москве оценили предложение Зеленского

Помощник президента России Юрий Ушаков резко отреагировал на заявления Владимира Зеленского о возможном выдвижении Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в обмен на поставку Киеву ракет Tomahawk. В интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Александра Юнашева, он отметил, что сама идея награждать за передачу вооружений звучит как моральный перевёртыш и показывает, как мыслят её инициаторы.

По словам Ушакова, считать поставку дальнобойного оружия вкладом в мир — абсурд, который многое говорит о ценностях украинского руководства. Он добавил, что готовность Киева лоббировать интересы президента США ради ракет выглядит не просто неуместно, а откровенно глупо.

Ранее Зеленский заявлял, что передача Tomahawk могла бы ускорить переговоры и стать поводом предложить Трампа на премию. Российская сторона считает такой подход опасным и подчёркивает, что награды мира не должны превращаться в инструмент торга. 

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
