Андрей Кончаловский вышел в свет с тростью: почему поклонники забеспокоились о мэтре

Режиссёр Андрей Кончаловский посетил премьеру своей новой картины "Хроники русской революции" в Москве. Его появление на красной дорожке вызвало живую реакцию публики и пользователей Сети.
88-летний мэтр передвигался с тростью, опираясь на помощь супруги. Актриса Юлия Высоцкая сопровождала Кончаловского, оказывая ему поддержку во время мероприятия.
Наблюдатели отметили изменения во внешнем виде и поведении режиссёра. Он выглядел менее подвижным по сравнению с предыдущими публичными выходами.
Позже Кончаловский самостоятельно вышел на сцену для обращения к зрителям. Он выразил благодарность собравшимся и творческой группе картины.
"Талантливый человек Андрей, но возраст никого не щадит", — прокомментировал один из пользователей Сети.
Подобные сообщения стали преобладать в обсуждениях звёздной пары. Многие комментаторы выразили уважение к их многолетнему союзу.