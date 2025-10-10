Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Дмитрий Дибров сделал заявление о личной жизни после развода: никаких свиданий и вот почему

Телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал своё отношение к личной жизни после развода в ходе общения с журналистами на премьере киноромана "Хроники русской революции" в Москве.

Звезда эфира дал понять, что более не планирует устраивать свою романтическую жизнь. Он открыто заявил о невозможности для себя таких форматов общения, как свидания.

Телеведущий объяснил свою позицию текущими жизненными приоритетами. Основное внимание он уделяет семейным обязанностям и интеллектуальному досугу.

"Невозможно меня пригласить на свидание. У меня сын сейчас из школы придёт, а я на свидание? А кто будет смотреть Тарковского? У нас ещё "Зеркало" не смотрено", — пояснил Дибров.

Свой выбор журналист аргументировал исчерпанностью интереса к подобному опыту.

"Вы знаете, первые 30 лет было интересно", — резюмировал телеведущий в разговоре с Super.ru.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
