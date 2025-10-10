Дмитрий Дибров сделал заявление о личной жизни после развода: никаких свиданий и вот почему

Телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал своё отношение к личной жизни после развода в ходе общения с журналистами на премьере киноромана "Хроники русской революции" в Москве.
Звезда эфира дал понять, что более не планирует устраивать свою романтическую жизнь. Он открыто заявил о невозможности для себя таких форматов общения, как свидания.
Телеведущий объяснил свою позицию текущими жизненными приоритетами. Основное внимание он уделяет семейным обязанностям и интеллектуальному досугу.
"Невозможно меня пригласить на свидание. У меня сын сейчас из школы придёт, а я на свидание? А кто будет смотреть Тарковского? У нас ещё "Зеркало" не смотрено", — пояснил Дибров.
Свой выбор журналист аргументировал исчерпанностью интереса к подобному опыту.
"Вы знаете, первые 30 лет было интересно", — резюмировал телеведущий в разговоре с Super.ru.