С 1 ноября долги начнут взыскивать без суда — уведомление придёт сразу приставам

1:36 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 1 ноября в России вступает в силу новый порядок взыскания долгов, который избавляет кредиторов от необходимости идти в суд. Обновлённая схема касается прежде всего задолженностей, уже отражённых в налоговых декларациях: это НДФЛ по форме 3-НДФЛ, а также долги по транспортному и имущественному налогам. Изменения распространяются и на обязательства по нотариально заверенным займам, кредитным договорам и распискам.

Раньше даже при наличии нотариального документа кредитору приходилось инициировать судебный процесс, чтобы добиться взыскания. Теперь, если должник не оплатит долг после уведомления налоговых органов, материалы автоматически направят судебным приставам. Это ускоряет процедуру и исключает долгие разбирательства.

Оповещать должников будут через портал Госуслуг, личный кабинет налогоплательщика или заказные письма. Такое информирование даёт человеку шанс закрыть задолженность до начала принудительных действий. По оценке юристов, нововведение затронет ограниченное число граждан и будет внедряться поэтапно, чтобы избежать массовых споров.

Эксперты считают, что упрощение повысит эффективность взысканий и снизит нагрузку на суды. Одновременно это усилит финансовую дисциплину и сделает отношения между государством, кредиторами и должниками более прозрачными. Новая модель будет работать быстрее, понятнее и с минимальными бюрократическими задержками.