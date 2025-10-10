Ипотека ещё не выплачена? Сделку всё равно можно провести — но с условием

Продать квартиру, обременённую ипотекой, действительно можно, но только при участии банка. Юрист Илья Русяев объясняет: любые сделки с такой недвижимостью регулируются законом об ипотеке и нормами о залоге, поэтому решение кредитора — обязательное условие. Без его одобрения переход права собственности невозможен, даже если есть покупатель и договорённость по цене.

Эксперт выделяет два законных варианта. Первый — собственник гасит кредит заранее, снимает обременение, а уже затем оформляет сделку купли-продажи как с обычным жильём. Такой путь подходит тем, у кого есть накопления или возможность взять другой кредит.

Второй вариант — закрытие ипотеки за счёт покупателя в момент сделки. Для этого используют безопасные механизмы: аккредитив, эскроу или специальный счёт. Деньги поступают напрямую на погашение долга, после чего снимается залог, и собственность переоформляется. Этот способ чаще всего требует детального согласования с банком и грамотно составленного договора.

Юрист подчёркивает: успех сделки зависит от формального разрешения кредитора и соблюдения всех процедур, иначе продажа будет признана несостоявшейся.