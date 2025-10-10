Популярное жаропонижающее может довести до смерти — опасность скрыта в дозировке

Испанские врачи из общества неотложной помощи предостерегают: даже привычные лекарства могут быть смертельно опасны при неправильном применении. В беседе с El Pais специалисты Майта Маса, Роза Перес и Ирия Мигенс напомнили, что самолечение — особенно при простуде — нередко приводит к тяжёлым последствиям.

Особое внимание они обратили на парацетамол, который многие считают безопасным. Передозировка этого препарата способна вызвать острую печёночную недостаточность и значительно повысить риск смерти. Проблема в том, что парацетамол часто присутствует в составе комбинированных средств, и люди не замечают, как превышают допустимую дозу.

Опасность представляет и бесконтрольный приём ибупрофена. Как отмечают врачебные эксперты, оба препарата становятся причиной госпитализаций, если принимать их без наблюдения и превышать рекомендованные количества. Ещё одна тревожная тенденция — увлечение препаратами для повышения потенции. Их часто используют молодые люди без медицинских показаний, руководствуясь страхом неудачи, а не реальной необходимостью, что повышает нагрузку на сердце и сосуды.

Медики подчёркивают: любые лекарства требуют консультации специалиста, даже если речь идёт о симптомах простуды. Несоблюдение дозировок и выбор препаратов "по совету знакомых" может обернуться тяжёлым отравлением или фатальными осложнениями.