Осенняя тяга к сладкому вышла из-под контроля? Есть простой способ остановить её

Правда ТВ

Осенью многие сталкиваются с неожиданным усилением аппетита и тягой к сладкому, и это не просто привычка. Психотерапевт Ирина Крашкина объясняет: сокращение светового дня влияет на гормональный фон, падает уровень серотонина, и организм начинает искать быстрые источники удовольствия — сахар и калории. Но справиться с этим можно без вреда для здоровья, если заранее изменить режим и привычки.

Врач советует не допускать больших пауз между приёмами пищи и делать полезные перекусы. Орехи, фрукты, йогурт, продукты с белком и клетчаткой помогают стабилизировать уровень энергии и предотвращают резкие всплески аппетита. Утренние прогулки или световая терапия в течение 20-30 минут стимулируют выработку серотонина и уменьшают тягу к сладкому. Такой способ особенно эффективен в пасмурные дни.

Помогают и поведенческие приемы. Осознанное питание, замена вечерних сладостей на травяной чай, ягоды или йогурт позволяют сократить калорийность без жёстких запретов. Медленный приём пищи без телефона или телевизора помогает уменьшить порции на четверть. Ведение дневника настроения помогает выявить моменты, когда еда используется как компенсация. А небольшие "наградные ритуалы" — например, чашка любимого чая или одна конфета после соблюдения плана — поддерживают мотивацию и снижают риск сорваться.