Обычный напиток спасает печень от жировой болезни — достаточно чашки в день

Правда ТВ

Ученые из университета Кагосимы представили новые данные о пользе зеленого чая, и результаты впечатляют. Оказалось, что привычный напиток способен предотвращать неалкогольную жировую болезнь печени — одно из самых распространённых метаболических нарушений. Исследование, опубликованное в журнале Food & Function, показало: регулярное употребление чая, заваренного традиционным способом, уменьшает накопление жира в печени и помогает организму выводить излишки триглицеридов.

В экспериментах использовали диету, похожую на типичное западное питание. У животных, получавших зелёный чай, снижались уровни ферментов, связанных с повреждением печени, а главный его компонент — эпигаллокатехин-3-галлат — блокировал синтез жира и активировал ферменты расщепления. Ученые отмечают, что напиток не просто защищает клетки, но и нормализует обмен липидов, что особенно важно при лишнем весе и нарушениях метаболизма.

Отдельное внимание уделили влиянию на микрофлору кишечника. Зелёный чай уменьшал соотношение Firmicutes к Bacteroidetes — показатель, который обычно повышен при ожирении. Такой эффект, по мнению авторов, говорит о двойной пользе напитка: он поддерживает печень и улучшает работу кишечника. Исследователи считают, что одна чашка в день может стать простой профилактической мерой, не требующей диет и лекарств.