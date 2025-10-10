Побочный эффект от популярного укола для похудения удалось устранить — результат удивил медиков

Исследователи из Университета Альберты нашли способ снизить один из самых обсуждаемых побочных эффектов препаратов для похудения на основе семаглутида — потерь мышечной массы. К таким средствам относятся "Оземпик" и "Вегови", и ранее врачи отмечали, что до 40% ушедшего веса может приходиться не на жир, а на скелетные мышцы. Это снижает силу, замедляет обмен веществ и может ослаблять сердце.

В исследовании, опубликованном в European Journal of Preventive Cardiology, ученые испытали добавки кетонного эфира — вещества, которое организм вырабатывает во время голода или низкоуглеводной диеты. Эксперименты на животных показали: при сочетании семаглутида и кетонов мышечная масса сохранялась полностью, а эффект снижения веса оставался прежним.

Руководитель проекта Джейсон Дайк объяснил, что кетоны защищают митохондрии — ключевые источники энергии в клетках — и предотвращают разрушение мышечных волокон. Такой подход может не только сохранить мышцы, но и обезопасить сердечную ткань. Ученые считают, что совместное применение препарата и кетонной добавки сделает терапию ожирения более щадящей и эффективной.

На фоне этих данных специалисты продолжают искать альтернативы медикаментозному похудению. Ранее были созданы съедобные микрогранулы из полифенолов зелёного чая, витамина Е и водорослей — они препятствуют всасыванию жиров и помогают снижать вес без вмешательства в гормональные процессы.