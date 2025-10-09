Инфекция приходит вместе с обувью: как одна ошибка лишает питомца шанса выжить

1:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Домашние животные нуждаются в вакцинации даже тогда, когда не выходят на улицу. Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков объясняет: инфекции легко попадают в квартиру с обувью, одеждой или предметами, принесёнными с улицы. Поэтому отсутствие прогулок не делает кошек и собак безопасными от заразных болезней, многие из которых смертельно опасны.

Лучшим временем для прививок специалист называет весну. По его словам, возбудители инфекций сохраняются в снегу и начинают активно распространяться при таянии. Весенняя вакцинация помогает животному встретить этот период с крепким иммунитетом. Первая прививка ставится щенкам и котятам примерно в трёхмесячном возрасте. Затем через три-четыре недели делают повтор, а после — ежегодную ревакцинацию для поддержания защиты.

Вакцины чаще всего комплексные: собакам вводят препараты, которые предотвращают сразу шесть заболеваний, включая чуму, энтерит, лептоспироз и бешенство. Кошкам делают прививки от панлейкопении, ринотрахеита, кальцивироза и также от бешенства. Происхождение препаратов не играет решающей роли — отечественные и импортные варианты примерно одинаково эффективны.

Шеляков подчеркивает: вакцинация — это не формальная мера, а жизненная необходимость. Даже одна инфекция, особенно бешенство, может привести к гибели животного. Своевременные прививки остаются самым надёжным способом профилактики и защиты питомца.