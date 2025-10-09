Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Инфекция приходит вместе с обувью: как одна ошибка лишает питомца шанса выжить

1:42
Правда ТВ

Домашние животные нуждаются в вакцинации даже тогда, когда не выходят на улицу. Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков объясняет: инфекции легко попадают в квартиру с обувью, одеждой или предметами, принесёнными с улицы. Поэтому отсутствие прогулок не делает кошек и собак безопасными от заразных болезней, многие из которых смертельно опасны.

Лучшим временем для прививок специалист называет весну. По его словам, возбудители инфекций сохраняются в снегу и начинают активно распространяться при таянии. Весенняя вакцинация помогает животному встретить этот период с крепким иммунитетом. Первая прививка ставится щенкам и котятам примерно в трёхмесячном возрасте. Затем через три-четыре недели делают повтор, а после — ежегодную ревакцинацию для поддержания защиты.

Вакцины чаще всего комплексные: собакам вводят препараты, которые предотвращают сразу шесть заболеваний, включая чуму, энтерит, лептоспироз и бешенство. Кошкам делают прививки от панлейкопении, ринотрахеита, кальцивироза и также от бешенства. Происхождение препаратов не играет решающей роли — отечественные и импортные варианты примерно одинаково эффективны.

Шеляков подчеркивает: вакцинация — это не формальная мера, а жизненная необходимость. Даже одна инфекция, особенно бешенство, может привести к гибели животного. Своевременные прививки остаются самым надёжным способом профилактики и защиты питомца.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.