Всего две квитанции без оплаты — и вы уже в списке должников: как избежать удара по кошельку

Если оплатить коммунальные услуги вовремя не получается, лучше не тянуть и заранее обсудить ситуацию с управляющей компанией. Исполнительный директор Гильдии УК в сфере ЖКХ Вера Москвина объясняет, что задолженность может возникнуть у любого собственника, и уже два неоплаченных месяца становятся основанием для претензий. Сначала направляют письменное напоминание, а при отсутствии реакции вопрос передают мировому судье. Тогда долг спишут с банковской карты по решению суда, без дополнительных объяснений.

Эксперт подчёркивает: гораздо разумнее не доводить до таких мер. Если доходы упали, возникла болезнь или потеря работы, нужно сразу обратиться в управляющую компанию. Там могут предложить рассрочку, разбив сумму на несколько месяцев, чтобы человек мог платить постепенно. Такой подход избавляет от конфликтов и сохраняет хорошее отношение сторон.

По словам Москвиной, инициативность играет ключевую роль. Когда собственник приходит сам и честно объясняет ситуацию, управляющие компании, как правило, идут навстречу. А вот попадание в список должников существенно усложняет положение: договариваться становится труднее, и финансовые меры применяют быстрее. Поэтому при первых признаках проблемы лучше не ждать, а действовать сразу.