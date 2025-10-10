Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Отказался от кофе — теперь бодрюсь этим напитком: ещё и чистит организм

1:25
Правда ТВ

Диетологи всё чаще советуют заменять кофе натуральными напитками без кофеина, и цикорий — один из самых универсальных вариантов. Эксперт Роскачества и кандидат медицинских наук Елена Сюракшина отмечает, что этот продукт подходит практически всем и может стать полноценной альтернативой эспрессо или чаю. Он не повышает давление, не вызывает сердечной нагрузки и при этом помогает взбодриться за счёт природных веществ.

Особенно ценен цикорий для людей с диабетом и нарушенным обменом веществ: он помогает удерживать уровень сахара в норме и стимулирует метаболизм. Напиток также поддерживает работу печени, снижает проявления жирового гепатоза и может быть полезен при холецистите или панкреатите. Богатый состав антиоксидантов способствует выводу токсинов и укрепляет сосуды, а витамины группы B поддерживают нервную систему.

Отдельное преимущество — отсутствие кофеина и способность снимать отёки. В отличие от чая, который задерживает жидкость, цикорий действует мягко мочегонно. За счёт натурального состава и приятного вкуса он может заменить утреннюю чашку кофе, не лишая организма бодрости. Такой выбор помогает не только снизить нагрузку на сердце, но и улучшить самочувствие без потери привычного ритуала.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Бросали в компост всё подряд — теперь растения болеют: вот что категорически нельзя класть
Бросали в компост всё подряд — теперь растения болеют: вот что категорически нельзя класть
Материнская критика на публику: почему Борисова осудила карьерный старт дочери
Материнская критика на публику: почему Борисова осудила карьерный старт дочери
Очередной скандал в семье Чумакова: почему поведение певца на видео жены вызвало волну критики
Очередной скандал в семье Чумакова: почему поведение певца на видео жены вызвало волну критики
Признание в слабости: какой главный недостаток мешает Собчак, несмотря на её стальную репутацию
Признание в слабости: какой главный недостаток мешает Собчак, несмотря на её стальную репутацию
Личная боль как выбор: почему Анджелина Джоли решилась на опасные операции
Личная боль как выбор: почему Анджелина Джоли решилась на опасные операции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.