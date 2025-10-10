Отказался от кофе — теперь бодрюсь этим напитком: ещё и чистит организм

Диетологи всё чаще советуют заменять кофе натуральными напитками без кофеина, и цикорий — один из самых универсальных вариантов. Эксперт Роскачества и кандидат медицинских наук Елена Сюракшина отмечает, что этот продукт подходит практически всем и может стать полноценной альтернативой эспрессо или чаю. Он не повышает давление, не вызывает сердечной нагрузки и при этом помогает взбодриться за счёт природных веществ.

Особенно ценен цикорий для людей с диабетом и нарушенным обменом веществ: он помогает удерживать уровень сахара в норме и стимулирует метаболизм. Напиток также поддерживает работу печени, снижает проявления жирового гепатоза и может быть полезен при холецистите или панкреатите. Богатый состав антиоксидантов способствует выводу токсинов и укрепляет сосуды, а витамины группы B поддерживают нервную систему.

Отдельное преимущество — отсутствие кофеина и способность снимать отёки. В отличие от чая, который задерживает жидкость, цикорий действует мягко мочегонно. За счёт натурального состава и приятного вкуса он может заменить утреннюю чашку кофе, не лишая организма бодрости. Такой выбор помогает не только снизить нагрузку на сердце, но и улучшить самочувствие без потери привычного ритуала.