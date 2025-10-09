Личная боль как выбор: почему Анджелина Джоли решилась на опасные операции

Анджелина Джоли подробно объяснила мотивы своих профилактических операций. Актриса перенесла мастэктомию и овариэктомию из-за наследственной мутации гена BRCA, хотя не имела онкологического диагноза.
"Я решила пойти на операции, потому что очень рано потеряла мать и бабушку", — рассказала Джоли в интервью HELLO!.
Она подчеркнула, что это был осознанный личный выбор, направленный на минимизацию рисков развития рака.
Свою новую роль в фильме "Кутюр" актриса также связывает с этой темой. Её героиня сталкивается с диагнозом рака молочной железы.
"В женском раке есть что-то очень особенное, потому что он влияет на то, как мы себя чувствуем как женщины", — отметила Джоли.
На съёмках она использовала личную вещь своей матери, чтобы почтить её память.
Актриса выразила надежду, что открытость в обсуждении таких тем помогает другим людям чувствовать себя менее одинокими в подобных ситуациях.