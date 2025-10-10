Бросали в компост всё подряд — теперь растения болеют: вот что категорически нельзя класть

Чтобы компост стал полезным удобрением, важно класть туда только безопасную и чистую органику. Многие по привычке отправляют в кучу всё подряд, но это приводит к плесени, болезням и бесполезной массе вместо плодородного перегноя. Садовод-любитель Лариса Микаллеф объясняет, какие отходы категорически не подходят.

Опаснее всего — больные растения и ботва томатов и картофеля. Даже внешне здоровые стебли могут содержать споры фитофторы, которые спокойно зимуют и весной заражают новые посадки. Не стоит использовать и пожелтевшую ботву: пользы в ней мало, зато плесень развивается быстро. Твёрдые материалы вроде камней, металла, стекла, бетона и пластика не разлагаются и просто загрязняют участок. Крупные ветки тоже не подходят: они разлагаются годами, тормозят процесс и мешают сформировать однородную массу. Если их измельчить, это другое дело, но в исходном виде они только вредят.

Кухонные отходы требуют особой осторожности. Мясо, жиры, молочная продукция и кости не перепревают, вызывают запах и привлекают мышей. Цитрусовая, банановая или арбузная кожура часто содержит остатки химикатов. Гнилые фрукты переносят возбудителей болезней. Есть и неочевидные запреты: хвойные иголки дольше разлагаются из-за смол, а токсичные растения вроде ландыша, клещевины или белены угнетают микрофлору. Главное правило простое: компостируют только здоровую растительную органику без токсинов и заражения, всё остальное — утилизируют отдельно или сжигают. Только так получится удобрение, которое действительно улучшит почву.