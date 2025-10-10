Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Бросали в компост всё подряд — теперь растения болеют: вот что категорически нельзя класть

1:55
Правда ТВ

Чтобы компост стал полезным удобрением, важно класть туда только безопасную и чистую органику. Многие по привычке отправляют в кучу всё подряд, но это приводит к плесени, болезням и бесполезной массе вместо плодородного перегноя. Садовод-любитель Лариса Микаллеф объясняет, какие отходы категорически не подходят.

Опаснее всего — больные растения и ботва томатов и картофеля. Даже внешне здоровые стебли могут содержать споры фитофторы, которые спокойно зимуют и весной заражают новые посадки. Не стоит использовать и пожелтевшую ботву: пользы в ней мало, зато плесень развивается быстро. Твёрдые материалы вроде камней, металла, стекла, бетона и пластика не разлагаются и просто загрязняют участок. Крупные ветки тоже не подходят: они разлагаются годами, тормозят процесс и мешают сформировать однородную массу. Если их измельчить, это другое дело, но в исходном виде они только вредят.

Кухонные отходы требуют особой осторожности. Мясо, жиры, молочная продукция и кости не перепревают, вызывают запах и привлекают мышей. Цитрусовая, банановая или арбузная кожура часто содержит остатки химикатов. Гнилые фрукты переносят возбудителей болезней. Есть и неочевидные запреты: хвойные иголки дольше разлагаются из-за смол, а токсичные растения вроде ландыша, клещевины или белены угнетают микрофлору. Главное правило простое: компостируют только здоровую растительную органику без токсинов и заражения, всё остальное — утилизируют отдельно или сжигают. Только так получится удобрение, которое действительно улучшит почву.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Обычный напиток спасает печень от жировой болезни — достаточно чашки в день
Обычный напиток спасает печень от жировой болезни — достаточно чашки в день
Отказался от кофе — теперь бодрюсь этим напитком: ещё и чистит организм
Отказался от кофе — теперь бодрюсь этим напитком: ещё и чистит организм
Материнская критика на публику: почему Борисова осудила карьерный старт дочери
Материнская критика на публику: почему Борисова осудила карьерный старт дочери
Очередной скандал в семье Чумакова: почему поведение певца на видео жены вызвало волну критики
Очередной скандал в семье Чумакова: почему поведение певца на видео жены вызвало волну критики
Признание в слабости: какой главный недостаток мешает Собчак, несмотря на её стальную репутацию
Признание в слабости: какой главный недостаток мешает Собчак, несмотря на её стальную репутацию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.