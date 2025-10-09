Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Признание в слабости: какой главный недостаток мешает Собчак, несмотря на её стальную репутацию

0:47
Правда ТВ

Телеведущая Ксения Собчак заявила о ключевой проблеме, которая мешает ей в жизни. Она назвала отсутствие силы воли и терпения своей главной ошибкой.

"Я думаю, что отсутствие долгой воли, отсутствие терпения и долгой воли — это самое сложное", — призналась журналистка в эфире "Москвы 24".

Она также отметила, что планирует использовать этот вопрос в формате своих собственных шоу.

Ранее Собчак уже высказывалась о необходимости демонстрировать жёсткость. Телеведущая пояснила, что жизненные обстоятельства заставили её стать "стальным человеком".

Эта позиция, по её словам, сформировалась из-за убеждения, что она справляется с задачами лучше других.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Личная боль как выбор: почему Анджелина Джоли решилась на опасные операции
Личная боль как выбор: почему Анджелина Джоли решилась на опасные операции
Роскошь против статуса: зачем Галкин* заплатил за номера на Bentley больше, чем за сам автомобиль
Роскошь против статуса: зачем Галкин* заплатил за номера на Bentley больше, чем за сам автомобиль
Ключевые качества от Собчак: телеведущая объяснила, что ценит в людях больше всего
Ключевые качества от Собчак: телеведущая объяснила, что ценит в людях больше всего
Строгий отец против мажоров: почему Кончаловский запретил сыновьям рассчитывать на его состояние
Строгий отец против мажоров: почему Кончаловский запретил сыновьям рассчитывать на его состояние
Условие для эмиграции: за какую сумму Лебедев готов променять Россию на США
Условие для эмиграции: за какую сумму Лебедев готов променять Россию на США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.