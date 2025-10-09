Признание в слабости: какой главный недостаток мешает Собчак, несмотря на её стальную репутацию

Телеведущая Ксения Собчак заявила о ключевой проблеме, которая мешает ей в жизни. Она назвала отсутствие силы воли и терпения своей главной ошибкой.

"Я думаю, что отсутствие долгой воли, отсутствие терпения и долгой воли — это самое сложное", — призналась журналистка в эфире "Москвы 24".

Она также отметила, что планирует использовать этот вопрос в формате своих собственных шоу.

Ранее Собчак уже высказывалась о необходимости демонстрировать жёсткость. Телеведущая пояснила, что жизненные обстоятельства заставили её стать "стальным человеком".

Эта позиция, по её словам, сформировалась из-за убеждения, что она справляется с задачами лучше других.